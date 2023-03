Brescia, 16 mar. (LaPresse) – La Presidenza del Consiglio si è costituita come responsabile civile nella prima udienza del processo a Brescia a carico del procuratore aggiunto di Milano Fabio De Pasquale e il pm ora alla Procura Europea Sergio Spadaro per rifiuto di atti d’ufficio nel caso Eni-Nigeria. L’accusa ai magistrati, difesi dall’avvocato Massimo Dinoia, è di non aver depositato prove a favore delle difese nel processo per la presunta maxi tangente pagata in Nigeria per l’acquisizione del giacimento petroliero Opl245 che si è chiuso con un’assoluzione per tutti gli imputati con sentenza definitiva. L’avvocatura dello Stato di Brescia, rappresentata dall’avvocato Paolo Biglione, ha comunicato la decisione di Palazzo Chigi di entrare nel processo come responsabile civile questa mattina davanti alla I sezione del tribunale (collegio Roberto Spanò-Wilma Pagano-Paola Giordano) dopo aver sollevato un’eccezione rispetto alla eventuale responsabilità del Ministero della Giustizia. La prossima udienza è stata fissata per il 22 giugno alle ore 10 per la richiesta e l’ammissione di prove e l’autorizzazione alla citazione dei testimoni che verranno indicati dai pubblici ministeri bresciani, dall’ex vice console onorario in Nigeria Gianfranco Falcioni (assolto in Eni-Nigeria) che è parte civile nel processo, difeso dagli avvocati Gian Filippo Schiaffino e Pasquale Annicchiarico, e dal legale di De Pasquale e Spadaro.

