Milano, 16 mar. (LaPresse) – La polizia ha evitato scontri tra gli ultrà di Roma, Lazio e dell’Eintracht all’aeroporto di Fiumicino. Gli agenti, impegnati per le partenze delle due tifoserie verso Spagna e Olanda, hanno evitato che vi fossero violenze con gli ultrà dell’Eintracht, circa 150, che sono arrivati in aeroporto da Napoli, teatro, ieri, di scontri con la polizia. Per loro, dallo scalo romano, è previsto un volo charter diretto a Francoforte.

