Milano, 16 mar. (LaPresse) – In Parlamento “arrivano robe che sono blindate e chiuse. Possiamo metterli in difficoltà sulla battaglia sulla sanità. Io vi propongo di dire da domani: 10 miliardi li mettiamo su questo. Con questa roba la spacchiamo la maggioranza. Se facciamo battaglie di minoranze e mettiamo le bandierine, questo governo paradossalmente uscirà rafforzato”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, durante un confronto con gli altri leader dell’opposizione, Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5S) e Nicola Fratoianni (Avs) e Maurizio Landini, al congresso nazionale della Cgil di Rimini. “Noi insieme avremmo difficoltà a governare, ma cavolo se voglio mettere in difficoltà questo governo. È un’inciviltà che la gente si debba indebitare per pagare una Tac. Vi propongo di fare una mobilitazione comune sulla sanità”, ha aggiunto.

