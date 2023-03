Torino, 16 mar. (LaPresse) – “La decisione” di rialzare i tassi di interesse di 50 punti base “è stata adottata da una maggioranza molto ampia, con 3 o 4” del Consiglio direttivo “che non supportavano la decisione, non a livello di principio, perché erano pronti a convenire su questa decisione ma erano disposti a dare un altro po’ di tempo per vedere come la situazione si sviluppa e che altro tipo di dati emergono”. Così la presidente della Bce, Christine Lagarde, in conferenza stampa. La decisione inoltre è stata presa “quasi a tempo di record”, aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata