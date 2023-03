Milano, 15 mar. (LaPresse) – “L’attività inaccettabile delle forze armate statunitensi nelle immediate vicinanze dei nostri confini è motivo di preoccupazione”. Lo ha affermato l’ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, in un commento diffuso dall’ambasciata in relazione all’incidente del drone americano nel Mar Nero. Lo riporta l’agenzia Tass. “Siamo ben consapevoli dello scopo per cui vengono utilizzati tali veicoli da ricognizione e attacco senza pilota”, ha aggiunto Antonov, “la risposta è ovvia: stanno raccogliendo informazioni di intelligence, che vengono successivamente utilizzate dal regime di Kiev per colpire le nostre forze armate e il nostro territorio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata