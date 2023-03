Roma, 15 mar. (LaPresse) – “La nostra perseveranza ha pagato: finalmente è stata calendarizzata in Commissione Lavoro alla Camera la proposta del M5S sul #salariominimo legale, a mia prima firma. Vedremo chi è contrario, chi è per il sì, chi per il nì. Chiudiamo la stagione delle paghe da fame”. Lo scrive su Twitter il leader M5S Giuseppe Conte.

