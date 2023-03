Roma, 15 mar. (LaPresse) – “Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, nato da una svolta nelle politiche europee, a lungo sollecitata anche dalle organizzazioni sindacali, costituisce per la crescita un’occasione imperdibile, affidata ora alla responsabilità di tutte le parti, politiche, istituzionali, economiche, sociali. Occorrono partecipazione e unità nell’impegno”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato in occasione del XIX Congresso Nazionale della CGIL, in corso a Rimini.

