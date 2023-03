Roma, 15 mar. (LaPresse) – La procura generale della Cassazione chiede la conferma delle condanne per Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, nell’ambito del processo per l’omicidio di Mario Cerciello Rega. I due cittadini americani, in appello, sono stati condannati a 24 e 22 anni di carcere per omicidio volontario in concorso.

