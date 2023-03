Roma, 15 mar. (LaPresse) – “Mi colpisce che per fini politici si finisca per mettere in discussione l’onore e l’operato di chi ogni giorno rischia la propria vita per salvarne altre”. Così la premier Giorgia Meloni rispondendo in occasione del question time alla Camera alla interrogazione di +Europa riguardo alla richiesta di chiarimenti sulla vicenda della segnalazione alle autorità italiane di un’imbarcazione carica di migranti al largo delle coste libiche nella notte tra il 10 e l’11 marzo 2023.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata