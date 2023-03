Roma, 15 mar. (LaPresse) – “Finché ci saranno partenze su barche in pessime condizioni e con pessime condizioni meteo ci saranno sempre perdite di vite. Quello che bisogna fare è prevenire i trafficanti, investire sulle rotte legali, ed è esattamente il lavoro che sta facendo il governo. Dunque la nostra coscienza è a posto, spero che chi attacca il governo ma non dice una parola sulla mafia degli scafisti possa dire lo stesso”. Così la premier Giorgia Meloni rispondendo in occasione del question time alla Camera alla interrogazione di +Europa riguardo alla richiesta di chiarimenti sulla vicenda della segnalazione alle autorità italiane di un’imbarcazione carica di migranti al largo delle coste libiche nella notte tra il 10 e l’11 marzo 2023.

