Roma, 15 mar. (LaPresse) – “L’immigrazione di massa è un fenomeno di portata amplissima, che riguarda la vita dei migranti, la tutela dei più fragili, ma anche la sicurezza dei cittadini e la tutela sociale della nostra società. Per questo ribadisco che il governo non intende piegarsi alle molte e potenti pressioni di chi vorrebbe imporre la visione ideologica di un mondo privo di confini nazionali in nome di un indefinito diritto a migrare”. Così la premier Giorgia Meloni rispondendo in occasione del question time alla Camera alla interrogazione di Nm riguardo alle iniziative, anche a livello europeo, volte a contrastare l’attività criminale dedita al traffico di migranti e ad avviare un processo di immigrazione regolare ed ordinata.

