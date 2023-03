Roma, 15 mar. (LaPresse) – “Mi colpisce che per fini politici si finisca per calunniare l’Italia intera che da sola affronta questo dramma spesso anche per conto delle altre Nazioni, offrendo strumenti a chi vuole continuare a scaricare tutto il peso del problema su di noi invece di assumersi le proprie responsabilità”. Così la premier Giorgia Meloni rispondendo in occasione del question time alla Camera alla interrogazione di +Europa riguardo alla richiesta di chiarimenti sulla vicenda della segnalazione alle autorità italiane di un’imbarcazione carica di migranti al largo delle coste libiche nella notte tra il 10 e l’11 marzo 2023.

