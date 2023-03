Roma, 15 mar. (LaPresse) – “Già nelle prossime settimane chiederemo risposte immediate di sostegno in favore degli Stati del Nord Africa, Tunisia in testa perché la Tunisia sta vivendo una crisi profonda con conseguenze che possono essere molto preoccupanti, per l’Italia e non solo”. Così la premier Giorgia Meloni rispondendo in occasione del question time alla Camera alla interrogazione di Nm riguardo alle iniziative, anche a livello europeo, volte a contrastare l’attività criminale dedita al traffico di migranti e ad avviare un processo di immigrazione regolare ed ordinata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata