Roma, 15 mar. (LaPresse) – “Sfortunatamente non stupirò il collega Marattin in riferimento alla ratifica del Mes. La riforma del Mes non è stata mai portata a ratifica e questo dà la misura di come questo strumento necessiti di un approfondimento. Gli strumenti sono strumenti e si giudicano in relazione alla loro efficacia in un determinato contesto. Il Governo ha ricevuto il mandato del Parlamento a non ratificare la riforma in assenza di un quadro normativo chiaro. L’Italia finché ci sarà un Governo a guida della sottoscritta non potrebbe mai accedere al Mes ma temo che non accedano neanche agli altri”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso del question time alla Camera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata