Roma, 15 mar. (LaPresse) – “Ha senso immaginare e continuare a ragionare di uno strumento che così configurato non verrà utilizzato? Penso sia piuttosto sensato interrogarsi sull’efficacia di questo strumento. Lo ha fatto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi che ha proposto di utilizzare quei fondi come strumento di politica industriale europea”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso del question time alla Camera. “La proposta di Confidustria viene presa seriamente in considerazione da questo Governo”, ha aggiunto.

