Roma, 15 mar. (LaPresse) – “Gli italiani non hanno scelto un governo composto da pericolosi negazionisti climatici, noi riteniamo che nel rispetto degli impegni internazionali assunti sulla riduzione delle emissioni climalteranti si debba mantenere un approccio pragmatico e non ideologico. Due principi ci muovono: la sostenibilità ambientale non deve mai essere disgiunta dalla sostenibilità economica e sociale e, una volta definiti i target di riduzione delle emissioni, deve essere assicurata neutralità tecnologica”. Così la premier Giorgia Meloni rispondendo in occasione del question time alla Camera alla interrogazione di Avs riguardo alla richiesta di chiarimenti sulla strategia del Governo per il raggiungimento degli obiettivi climatici stabiliti dall’Unione europea e sull’utilizzo delle centrali nucleari da fissione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata