Roma, 15 mar. (LaPresse) – “Sul lavoro si fonda la Repubblica. Il rilancio del lavoro, con la crescita dell’occupazione, in termini di opportunità diffuse e di valore sociale riconosciuto, è, giustamente, lo strumento per creare un futuro di equità, di giustizia, di sviluppo sostenibile”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato in occasione del XIX Congresso Nazionale della CGIL, in corso a Rimini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata