Roma, 15 mar. (LaPresse) – “La commissione ha preso atto che, secondo quanto ha affermato in audizione” da Giovanni Donzelli, “le parole utilizzate nel suo intervento in Aula, seppur con toni che appaiono politicamente aspri intendevano essere testimonianza di una preoccupazione riguardo ad eventuali effetti indiretti su un affievolimento dell’istituto” del 41bis “nei confronti del Cospito, e pertanto non lesive dell’onorabilità dei deputati Serracchiani, Lai e Orlando”. Lo ha detto il deputato del Movimento 5 stelle, Sergio Costa, leggendo in Aula a Montecitorio la relazione del gran Giurì chiamato a esprimersi relativamente alle parole pronunciate in Aula dal deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, sulla visita della delegazione Pd all’anarchico Alfredo Cospito nel carcere di Sassari.

