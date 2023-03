Milano, 15 mar. (LaPresse) – I tifosi dell’Eintracht Francoforte hanno incendiato una automobile e i cassonetti dei rifiuti a Calata Trinità Maggiore, centro storico di Napoli. Sul posto polizia e carabinieri in tenuta antisommossa e un idrante delle forze dell’ordine per disperdere i tifosi, circa 600, che dalla giornata di ieri sono arrivati in città in vista della partita di Champions contro il Napoli, in programma stasera allo Stadio Maradona.

