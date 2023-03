Roma, 15 mar. (LaPresse) – “E’ stato un provvedimento di questo Governo a consentire a tutti la possibilità di rinegoziare i mutui a tasso variabile con uno a tasso fisso. Le recenti dinamiche dei mercati bancari e finanziari che sono ripercorse disegnano uno scenario che da parte del Governo merita la massima attenzione”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso del question time alla Camera. “E’ evidente che il processo di innalzamento dei tassi di interessi voluto dalla Bce produca fisiologicamente un aumento degli utili da commissione bancarie. La situazione richiede gli approfondimenti opportuni ma credo sia necessario partire dalle emergenze – ha aggiunto – Per esempio dalla necessità di approfondire quei casi nei quali norme discutibili potrebbero aver finito per favorire improprie rendite di posizione, ed è per esempio il caso del Superbonus”.

