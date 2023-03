Washington (Usa), 14 mar. (LaPresse) – Gli Stati Uniti affrontano le “sfide” verso la “transizione per una crescita stabile”, comprese quelle del “settore bancario” da una “posizione di forza”. Lo afferma il presidente Joe Biden, commentando i dati odierni sull’inflazione, che su base annua “è scesa di un terzo dalla scorsa estate, in una fase in cui la disoccupazione rimane quasi al livello più basso da 50 anni”. Mentre, ricorda il presidente, dall’inizio del suo mandato sono stati creati oltre 12 milioni di nuovi posti di lavoro.

