Roma, 14 mar. (LaPresse) – È stato ritrovato il corpo di un altro dei dispersi del naufragio del 26 febbraio a Steccato di Cutro, in provincia di Crotone. Secondo quanto si apprende si tratterebbe di un uomo adulto. Il corpo è stato individuato tra Botricello e Belcastro, in provincia di Catanzaro. Sul posto il medico legale e la polizia scientifica per i rilievi. Si attende l’autorizzazione del Pm di turno per lo spostamento della salma.

