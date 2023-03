Bruxelles, 14 mar. (LaPresse) – “L’unico modo sostenibile per salvare vite umane è evitare che i trafficanti riescano a vendere questi viaggi molto costosi ed estremamente pericolosi a persone disperate. E per farlo, dobbiamo lavorare con i paesi o il transito ma investire in percorsi legali. Questo è assolutamente necessario. Abbiamo bisogno della migrazione nell’Unione europea, ci mancano forza lavoro in molte aree, siamo anche pronti a intervenire con il percorso legale per i rifugiati”. Lo ha detto la commissaria Ue agli Affari interni, Ylva Johansson, nella conferenza stampa per presentare la comunicazione sulla gestione delle frontiere e la raccomandazione sui rimpatri. “E’ chiaro che è responsabilità europea rispondere non è responsabilità solo italiana. È chiaro che abbiamo bisogno di una risposta europea. Ecco perché abbiamo presentato il Patto, ecco perché stiamo applicando un approccio europeo all’intera questione dell’asilo, questo era davvero necessario di più del sistema europeizzato. Quindi è chiaro che l’Europa deve intervenire”, ha aggiunto.

