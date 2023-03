Milano, 14 mar. (LaPresse) – “Come Alarm Phone, Mediterranea Saving Humans e Sea-Watch – prosegueno le Ong – denunciamo ed esortiamo gli Stati membri europei, Italia e Malta in primis, nonché l’Unione Europea, a porre fine alle loro politiche di esternalizzazione dei confini e alla delega dei doveri alla Libia. Entrambi sono stati fattori centrali che hanno portato alla morte delle 30 persone in difficoltà, così come migliaia di altre prima”.

