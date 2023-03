Roma, 14 mar. (LaPresse) – “Grazie per questo benvenuto e per questa accoglienza calorosa che ci ha riservato. E’ un’accoglienza nel segno dell’amicizia. Sono onorato di essere qui a Nairobi. L’Italia considera il Kenya un esempio virtuoso di democrazia e di modello di crescita virtuosa e sostenibile. I rapporti tra i nostri due Paesi sono eccellenti. Consideriamo il Kenya un partner di grande importanza per l’Italia”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo aver incontrato alla State House di Nairobi il Presidente della Repubblica del Kenya, William Ruto.

