Roma, 14 mar. (LaPresse) – Ci sarebbe, secondo quanto apprende LaPresse, l’accordo di tutte le opposizioni per bocciare la proposta della maggioranza di conferma del professor Gian Carlo Blangiardo a Presidente dell’Istituto nazionale di statistica (Istat). La nomina verrà votata oggi alle 15 in commissione Affari costituzionali al Senato e ha bisogno della maggioranza dei 2/3 dei componenti per essere approvata. Il centrodestra si ferma a quota 12 membri e avrebbe bisogno di due voti da parte delle opposizioni. Un giro di telefonate tra Pd, M5S, Azione, Iv e Avs che si è svolto questa mattina ha confermato l’asse. “Noi votiamo contro”, assicurano dal Terzo polo.

