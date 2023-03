Milano, 14 mar. (LaPresse) – “La direttiva sulle Case Green approvata in Parlamento europeo è insoddisfacente per l’Italia. Anche nel Trilogo, come fatto fino a oggi, continueremo a batterci a difesa dell’interesse nazionale”. Lo afferma in una nota il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

