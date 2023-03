Washington (Usa), 13 mar. (LaPresse) – “Sì”. Così il presidente Joe Biden ha risposto alla domanda di un cronista che gli chiedeva se avesse intenzione di parlare presto col leader cinese Xi Jinping. Il presidente Usa non ha però fornito dettagli sui tempi del colloquio. Biden si trova a San Diego, in California, per un vertice dell’Aukus, l’alleanza tra Australia, Regno Unito e Usa per la realizzazione di sommergibili a propulsione nucleare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata