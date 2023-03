Bruxelles, 13 mar. (LaPresse) – “Vogliamo confermare che non vi è alcun rischio di effetti di spillover o rischio di contagio e non vi è alcun rischio specifico sul sistema bancario francese. Certo, stiamo osservando molto da vicino la situazione attuale, ma non vi è alcun rischio specifico per le banche francesi. Lo voglio dire chiaramente. Naturalmente stiamo monitorando attentamente la situazione. Il sistema bancario francese non è legato alla Silicon Valley Bank”. Lo ha detto il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, al suo arrivo alla riunione dell’Eurogruppo. “Bisogna calmarsi e guardare alla realtà: il sistema bancario francese non è esposto alla Silicon Valley Bank, è costruito su una situazione totalmente differente”, ha ribadito.

