Milano, 13 mar. (LaPresse) – “La Bce aveva annunciato un aumento di mezzo punto dei tassi, ora non so se andranno avanti. Il sistema sta rivelando che all’aumento dei tassi d’interesse alcune parti del sistema stesso vanno in difficoltà”. Lo dice a LaPresse l’economista e senatore del Partito Democratico, Carlo Cottarelli, rispondendo a una domanda su una eventuale reazione della Bce al collasso di Silicon Valley Bank. “Ricordiamoci – prosegue – che la crisi del 2008-09 era proprio stata causata dall’aumento dei tassi di interesse, più brusco di quello di oggi e soprattutto in presenza di un’inflazione molto più bassa di quella che c’è adesso. Non so se rallenteranno o no, se rallentano vorrà dire che ci teniamo l’inflazione per un po’ più di tempo”.

