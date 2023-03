Milano, 13 mar. (LaPresse) – Il premio Oscar come migliore attrice non protagonista è stato assegnato a Jamie Lee Curtis, tra gli interpreti del film ‘Everything Everywhere All at Once’. “Non sono da sola qui, ci sono centinaia di persone con me”, ha detto l’attrice ritirando il premio, chiamando in causa i registi, gli altri attori, il suo agente, “siamo un dream team, noi abbiamo appena vinto un Oscar”, e ringraziando poi anche i familiari. “Mia mamma e mio papà, entrambi hanno avuto la nomination”, ha ricordato, commuovendosi e aggiungendo “ho appena vinto un Oscar”.

