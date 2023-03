Milano, 13 mar. (LaPresse) – Il premio Oscar come migliore attrice protagonista è stato assegnato a Michelle Yeoh per la sua interpretazione in ‘Everything Everywhere All at Once’. “Grazie, per tutti i ragazzini e le ragazzine che mi guardano stasera, questo è un faro di possibilità, per capire che i sogni si realizzano, e non lasciate mai che nessuno vi dica che avete superato una certa età”, ha detto l’attrice ritirando il premio, dedicato “a mia mamma e a tutte le mamme, sono veramente loro le supereroine”.

