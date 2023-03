Milano, 13 mar. (LaPresse) – Il premio Oscar come miglior attore non protagonista è stato assegnato a Ke Hui Quan, tra gli interpreti del film ‘Everything Everywhere All at Once’. L’attore ritirando la statuetta si è commosso, ricordando la sua infanzia in un campo profughi. “E ora sono qui, è questo il vero sogno americano”. Poi ha detto: “Mia mamma ha 84 anni, è a casa e sta guardando la televisione.

