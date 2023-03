Milano, 13 mar. (LaPresse) – “Con riferimento, poi, ad alcune ricostruzioni giornalistiche – aggiungono – queste non tengono conto della attività di controllo in mare che svolge attualmente Frontex e che al momento della sottoscrizione dell’accordo non era operativa come oggi. Tutte le direttive impartite, anche quella dell’allora ministro Salvini, che vengono richiamate da alcuni organi di informazione e che peraltro non intervengono sul tema del soccorso in mare, richiamano espressamente la necessità prioritaria e inderogabile di salvare vite umane in mare. L’unica cosa ‘vergognosa’ è dunque la strumentalizzazione della sinistra e dei suoi giornali che compiono ricostruzioni calunniose e prive di ogni fondamento. A Cutro non è stato rilevato nessun allarme da Frontex né dagli occupanti dell’imbarcazione, tra l’altro impossibilitati a chieder di aiuto a causa degli stessi scafisti”.

