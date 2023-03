Milano, 13 mar. (LaPresse) – “Sarebbe meglio che Bonelli riflettesse e acquisisse più informazioni sul tema, visto che ne ho parlato da responsabile della Difesa italiana e non da esponente politico. Una responsabilità che mi porta a parlare lo stretto indispensabile e a misurare sempre le parole, a maggior ragione da titolare della Difesa. Quindi, se l’onorevole Bonelli vorrà, sarò ben felice di spiegare da dove nasce il mio ragionamento, condiviso da chi si occupa seriamente di queste materie, come possono spiegargli autorevoli esponenti di maggioranza e di opposizione”. Così il Ministro della Difesa Guido Crosetto replica in una nota all’esponente di Avs, Angelo Bonelli. “Infatti, da tempo, il tema da me sollevato è stato evidenziato dagli addetti ai lavori e un’allerta in questo senso era già giunta dai servizi come dal Copasir. Se Bonelli è invece esclusivamente interessato a fare polemica politica, non ho tempo da perdere”, aggiunge Crosetto.

