Milano, 13 mar. (LaPresse) – “La passione rimane, una grande passione. Sto molto bene, tutto il resto passa”. Lo ha detto Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale, intervenuto a Radio Anch’Io Sport su Radio1. “Un po’ di richieste arrivano sempre, ma al momento la panchina che sto sognando è quella in un parco con i miei nipotini per godermi la vita con loro. Basta allenare”, ha concluso l’ex allenatore di Atalanta, Parma e Fiorentina sua ultima panchina nel 2021.

