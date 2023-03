Milano, 11 mar. (LaPresse) – La campionessa statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom di Are, in Svezia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile, con il tempo di 1’41″77, davanti alla svizzera Holdener (+0″92) e alla svedese Swenn-Larsson (+0″95). Migliore delle azzurre Marta Rossetti, che ha chiuso 19esima.

