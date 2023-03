Milano, 11 mar. (LaPresse) – Una bambina di pochi mesi è morta una settimana fa all’ospedale San Gerardo di Monza dopo una crisi respiratoria a causa del cibo andatole di traverso. E’ stata portata in rianimazione ma per lei non c’è stato nulla da fare. Lo confermano fonti ospedaliere specificando come il decesso della piccola sia avvenuto sabato scorso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata