New York (Usa), 10 mar. (LaPresse) – L’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha notificato agli avvocati di Donald Trump che l’ex presidente degli Stati Uniti potrebbe essere accusato penalmente. Lo riporta il New York Times. Trump è sotto indagine per il presunto pagamento di 130 mila dollari alla pornodiva Stormy Daniels nel corso della campagna presidenziale del 2016. Secondo il quotidiano, Trump è stato informato che la settimana prossima potrebbe comparire di fronte al gran giurì. Un segno che indicherebbe che è vicino l’atto di accusa nei confronti dell’ex presidente.

