L’Aquila, 10 mar. (LaPresse) – “Continuano i controlli” medici per Matteo Messina Denaro. Lo ha detto a LaPresse l’oncologo Luciano Mutti, dirigente del reparto di Oncologia all’Aquila, a capo della équipe dell’ospedale San Salvatore che sta curando il boss di Cosa nostra, detenuto al 41bis nel carcere le Costarelle di Preturo all’Aquila. Messina Denaro è sotto stretta osservazione anche per il tumore al colon di cui è affetto da 3 anni, in forma grave e aggressiva. “È in terapia, continuano i controlli periodici – ha aggiunto Mutti – Si controllano le condizioni generali per farlo stare al meglio. È stabile, è tutto stabile”, ha dichiarato il primario spiegando che il clima rigido dell’Aquila non ha influenzato lo stato di salute del paziente.

