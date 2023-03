Milano, 10 mar. (LaPresse) – E’ morta una delle tre persone ferite in una sparatoria a Tel Aviv. Lo riferisce la polizia israeliana, citata dai media. L’autore dell’attacco, che ha aperto il fuoco in una strada affollata nel centro della città, è stato ucciso dalle forze di polizia. Le autorità israeliane lo hanno identificato in un 23enne palestinese membro di Hamas.

