Bruxelles, 9 mar. (LaPresse) – Tenendo conto del feedback ricevuto dagli Stati membri nel contesto di un’indagine e di una consultazione mirata, e alla luce del piano industriale del Green Deal, il nuovo quadro temporaneo di crisi e transizione proroga la possibilità per gli Stati membri di sostenere ulteriormente le misure necessarie per la transizione verso un’industria a zero emissioni nette. Ciò riguarda in particolare i regimi per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e dello stoccaggio di energia e i regimi per la decarbonizzazione dei processi di produzione industriale, che gli Stati membri possono ora istituire fino al 31 dicembre 2025.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata