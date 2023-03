Roma, 9 mar. (LaPresse) – La procura militare ha chiesto l’ergastolo per Walter Biot, l’ufficiale di Marina che venne arrestato due anni fa, in un parcheggio alla periferia Sud di Roma, mentre cedeva documenti top secret a un agente russo, in cambio di denaro. Biot è sotto processo anche davanti alla procura ordinaria.

