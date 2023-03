Roma, 9 mar. (LaPresse) – “Piantedosi ha sbagliato veramente tutto, si deve dimettere per questo. Il governo dovrebbe dire con totale trasparenza cosa non ha funzionato. Hanno una responsabilità ora che sono al Governo, devono assumere la responsabilità di questo fallimento non perché ci sia un dolo ma perché qualcosa non ha funzionato e questo non deve succedere più. Non devono trincerarsi dietro la banalità degli scafisti”. Così il leader di Azione Carlo Calenda intervenendo ad ‘Agorà’ su RaiTre.

