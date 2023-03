Bruxelles, 9 mar. (LaPresse) – “Penso che questo tragico evento, spero, ci ricorderà che i migranti non sono flussi. Sono individui, sono uomini, donne e bambini. E ci sta anche ricordando come i trafficanti siano incuranti della vita dei migranti. Quindi non so se questo avrà un effetto sui negoziati perché il negoziato è in corso”. Così la commissaria Ue agli Affari interni, Ylva Johansson, rispondendo a una domanda sul naufragio di Cutro e il percorso del Patto Ue Migrazione e Asilo, al suo arrivo al Consiglio Affari Interni.

