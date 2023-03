Milano, 9 mar. (LaPresse) – “Ogni Stato ha il suo controllo di giurisdizione secondo il proprio codice penale, la novità di questa norma è che in quella che possiamo chiamare ‘terra di nessuno’, cioè acque che non sono sotto competenza territoriale di una determinata nazione, se avviene un naufragio colposo con conseguenza non voluta della morte delle persone, si afferma la giurisdizione penale italiana se l’imbarcazione è diretta verso il territorio nazionale. Questo riguarda gli scafisti ma anche chi organizza, finanzia e dirige questo traffico”. Lo ha spiegato il ministro della Giustizia Carlo Nordio rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa post Cdm a Cutro. In sintesi, “la giurisdizione penale viene allargata, dal punto di vista soggettivo e oggettivo, anche e soprattutto dal punto di vista territoriale”, ha aggiunto Nordio.

