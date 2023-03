Milano, 9 mar. (LaPresse) – “Primo passo compiuto. Nonostante il tentativo goffo, ridicolo e triste dell’opposizione di impedircelo in commissione, la proposta di legge che reintroduce i decreti Salvini sul tema delle protezioni speciali è stata incardinata. Stupisce sempre la volontà della sinistra di non mettere mano a un tema che tanto dolore anche negli ultimi giorni ha provocato. Andiamo avanti”. Lo dichiara il deputato della Lega Igor Iezzi, capogruppo in commissione Affari costituzionali.

