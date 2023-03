Palermo, 9 mar. (LaPresse) – Ventiquattro barchini carichi di migranti sono stati soccorsi in mare o sono approdati in porto a Lampedusa nelle ultime 12 ore: 910 persone fra cui circa 200 donne e una cinquantina di minori sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola dove al momento ci sono 1300 persone a fronte di una capacità di 400. Sbarchi a raffica a Lampedusa, dove nella notte, in appena sei ore, sono giunti 889 migranti.

