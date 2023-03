Roma, 9 mar. (LaPresse) – Sono all’esame dei pm di Roma, da questa mattina, gli atti dell’inchiesta Covid arrivati, per competenza territoriale, dalla procura di Bergamo. Nel fascicolo, che vedeva a Bergamo iscritte 13 persone, sono indagati tra altri gli ex ministri della Salute Roberto Speranza, Giulia Grillo e Beatrice Lorenzin, funzionari di vertice e tecnici del ministero della Salute per omissione di atti d’ufficio, in relazione al mancato aggiornamento piano pandemico.

