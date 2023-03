Francoforte (Germania), 9 mar. (LaPresse) – In seguito alla sparatoria avvenuta in una chiesa di testimoni di Geova che ha provocato almeno sei morti e diversi feriti gravi, le autorità hanno diramato un’allerta tramite l’app dedicata avvisando la popolazione di “estremo pericolo”. L’autore o gli autori della sparatoria si sono dati alla fuga. La polizia ha chiesto di evitare l’area colpita intorno al Deelböge. “Cercate immediatamente riparo in un edificio”, ha annunciato la polizia, aggiungendo di “usare il telefono solo in caso di estrema emergenza, così le linee non vengono intasate”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata